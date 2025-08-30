Ruben Amorim, neașteptat de calm după victoria la limită a lui Man. United: „Să mă gândesc la viitor?”

Manchester United s-a impus cu 3-2 în fața lui Burnely, într-o partida din runda a treia din Premier League.

„Diavolii Roșii” au fost salvați de golul marcat de Bruno Fernandes din penalty, în minutul 90+7.

Ruben Amorim a părut relaxat: „Să mă gândesc la viitor?”

Manchester United a fost egalată în două rânduri, dar formația lui Ruben Amorim a câștigat în cele din urmă în fața „nou-promovatei” din Premier League.

Antrenorul portughez a părut degajat în urma primei victorii din acest sezon a formației sale. Amorim a spus că a fost sigur că Bruno Fernandes va înscrie.