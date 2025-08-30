Ruben Amorim, neașteptat de calm după victoria la limită a lui Man. United: „Să mă gândesc la viitor?”

Alexandru Hațieganu
Ruben Amorim a părut relaxat după meciul Manchester United - Burnley 3-2.

Ruben AmorimManchester UnitedPremier LeagueVoyo
Manchester United s-a impus cu 3-2 în fața lui Burnely, într-o partida din runda a treia din Premier League. 

„Diavolii Roșii” au fost salvați de golul marcat de Bruno Fernandes din penalty, în minutul 90+7.

  • Toate partidele din Premier League se văd în exclusivitate pe platforma VOYO.

Ruben Amorim a părut relaxat: „Să mă gândesc la viitor?”

Manchester United a fost egalată în două rânduri, dar formația lui Ruben Amorim a câștigat în cele din urmă în fața „nou-promovatei” din Premier League.

Antrenorul portughez a părut degajat în urma primei victorii din acest sezon a formației sale. Amorim a spus că a fost sigur că Bruno Fernandes va înscrie.

„Îmi place să văd imaginea suporterilor. Ce trebuie să fie, va fi. În acel moment, am crezut că ar fi corect să câștigăm meciul. Și nu am crezut că Bruno va rata a doua oară consecutiv. Să mă gândesc la viitor? Nu, mă gândeam doar că Bruno nu va rata.

Sunt trei puncte. Dacă ne uităm la meci, ar fi trebuit să rezolvăm totul în prima repriză și să controlăm jocul, dar ne luptăm până în ultimul minut din cauza unor lucruri pe care le complicăm prea mult. Uitați-vă la prima repriză, am avut atâtea ocazii de a marca. Simțim că putem controla jocul. Dar o aruncare de la margine, o fază fixă. Am clătinat din cap, pentru că uneori așa este fotbalul.”, a declarat după meci Ruben Amorim.

Manchester United a urcat pentru moment pe locul nouă în clasament în urma acestei victorii și are patru puncte după primele trei partide.

