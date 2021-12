Românul care a fost la un pas să debuteze în Premier League: ”Dacă nu făceam asta, aveam șanse foarte mari”

Acolo, mijlocașul român era pregătit de Eddie Howe, care a preluat în noiembrie Newcastle, cel mai bogat club din lume, după ce Fondul Public de Investiții al Arabiei Saudite a preluat 80% din acțiuni.

Ce i-a lipsit lui Alexandru Dobre pentru a debuta în Premier League

Acum, Dobre evoluează în alt campionat. În 2020 a fost transferat de Dijon, cu care a retrogradat în Ligue 2. Întrebat ce i-a lipsit pentru a debuta sub comanda lui Howe în Premier League, Dobre a răspuns fără ezitare.

„Dacă nu făceam împrumutul la Wigan, aveam șanse foarte mari să debutez în Premier League. Antrenorul mi-a spus că voi debuta dacă rămân, dar am stabilit cu el că important pentru mine e să joc.

Am spus așa: 'De ce să am doar debutul în Premier League, să joc 10-15 minute, când probabilitatea de a te face remarcat e redusă?' Am considerat că e mai bine să merg în Championship, să joc constant, iar apoi poate voi fi luat în calcul la Bournemouth. Inițial n-am vrut să plec, am crezut în șansa mea și în ce pot face eu.

Eu mă bazam pe faptul că impresionez la antrenamente, vedeam că mă apreciază antrenorul, marcam în Premier League Cup, competiție la care venea și Eddie Howe. El m-a făcut să plec la Wigan în noaptea aia prin ceea ce mi-a spus. Am avut foarte mare încredere în el, iar ca să-i demonstrez că nu sunt încăpățânat am zis să accept sfatul lui”, spunea Alex Dobre, într-un interviu acordat pentru www.sport.ro în urmă cu aproape două săptămâni.

La câteva săptămâni după debutul la prima echipă a lui Bournemouth, Dobre a fost împrumutat în Championship, la Wigan, formație la care a fost folosit într-un singur meci oficial.

Florin Andone (Brighton), Vlad Chiricheș, Gică Popescu (Tottenham), Cosmin Contra, Gabi Tamaș (West Brom), Ilie Dumitrescu (Tottenham, West Ham), Florin Gardoș (Southampton), Viorel Moldovan (Coventry), Costel Pantilimon (Manchester City, Sunderland, Watford), Dan Petrescu (Sheffield Wednesday, Chelsea, Bradford, Southampton), Răzvan Raț, Florin Răducioiu (Wolverhampton) și Ionel Ganea (Wolverhampton) sunt românii care au evoluat în Premier League.