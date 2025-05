Fotbalistul trecut pe la Petrolul a intrat pe radarul unor echipe de play-off precum Dinamo sau Universitatea Cluj, dar deocamdată patronul de la FCSB nu a luat o decizie.

Gigi Becali, propunere pentru Dan Șucu: Musi pentru Dobre

Becali susține că U Cluj este dispusă să plătească 500.000 de euro pentru Musi, în timp ce Dinamo a pus pe masă 400.000 de euro.

În ceea ce o privește pe Rapid, Becali spune că nu a primit o ofertă, dar ar fi dispus să îl cedeze pe Musi la echipa rivalului Dan Șucu doar printr-un schimb, dacă giuleștenii ar fi dispuși să îl lase la FCSB pe Alexandru Dobre.

”U Cluj dă 500.000, Dinamo dă 400.000, de la Rapid nu am ofertă, dar Giovanni mi-a spus că le-a propus 700-800.000 de euro. Încă nu sunt hotărât. Mai am încredere în Musi. Nu mai contează sumele. Are 20 de ani, are niște calități, îi trebuie mai multă bărbăție, dăruire. Dacă ar fi un schimb Musi-Dobre aș fi de acord”, a spus Gigi Becali la Prima Sport.