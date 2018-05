Roma - Liverpool, miercuri, PROTV | Salah i-a doborat pe toti: a fost desemnat cel mai bun jucator din Premier League!

Salah traieste un vis, dupa ce a esuat la inceputul carierei la Chelsea. Ajuns la Liverpool, egipteanul a marcat de 43 de ori in toate competitiile si a ajuns cu echipa aproape de finala Champions League. Dupa 5-2 cu Roma pe Anfield, Liverpool e marea favorita la returul de miercuri de pe Olimpico, de la 21:45, in direct la PROTV.

Chiar daca in campionat Liverpool nu a avut un sezon stralucit, Salah i-a luat fata rivalului Kevid De Bruyne de la City si a fost desemnat jucatorul anului de Asociatia Scriitorilor de fotbal din Anglia. Peste 400 de jurnalisti au votat, iar Salah a castigat in fata lui De Bruyne. Harry Kane s-a clasat pe locul 3.

Salah lupta pentru Champions League, dar si pentru Gheata de Aur. A fost depasit de Messi, care mai are 4 meciuri de jucat in Spania. In Anglia mai sunt doua etape, in timp ce in Champions League Salah mai poate juca maxim 2 meciuri.

Jucatorii lui Liverpool l-au luat in brate pe Salah la antrenament pentru o poza cu trofeul.

Very fortunate to be adding another award in my first season playing with this great group of players! Lovren did you vote for me? pic.twitter.com/lO7DdAzbuS