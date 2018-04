Mo Salah, prins la mijloc intr-o situatie HALUCINANTA! Este obligat sa plateasca o amenda de 5 milioane de euro, desi nu are nicio vina! Reactia jucatorului: "E o insulta!"

Golgheterul celor de la FC Liverpool, Mohamed Salah, s-a enervat rau pe Federatia din Egipt.

Cu 43 de goluri in 47 de partide in acest sezon, Salah a ajuns sa fie considerat un candidat la Balonul de Aur si un idol in Egipt, mai ales dupa ce golul lui din penalty care a dus nationala la Campionatul Mondial din Rusia. Insa, o situatie incredibila l-a facut pe Salah sa fie furios pe Federatia de Fotbal din tara sa!

Salah are probleme cu Federatia dupa ce aceasta i-a pus chipul pe avionul nationalei pentru turneul final alaturi de logo-ul unei companii de telefonie din Egipt. Problema este ca acea companie este rivala celei cu care Salah are contract de sponsorizare! Acest gest al Federatiei a dus la situatia in care o clauza din contractul lui Salah este incalcata iar jucatorul a fost amendat cu echivalentul a 4.5 milioane de euro!

Federatia din Egipt a refuzat sa plateasca aceasta amenda pentru situatia in care l-a pus pe Salah iar acest a postat un mesaj pe contul sau oficial de Facebook: "Cu mare regret modul in care a fost tratata situatia este o foarte mare insulta". Fanii din Egipt i-au trimis o multime de mesaje, scriindu-i chiar ca daca Salah va decide sa nu participe la Mondial in semn de protest, ii vor sustine decizia!

