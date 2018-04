A dat gol Stelei, dar a pierdut! Ce s-a intamplat la primul meci al lui Salah in fotbalul european

Salah este marea speranta pentru o noua finala de Liga Campionilor pentru Liverpool, miercuri in direct la Pro TV!

Autor: Gabriel Chirea



Mohamed Salah, egipteanul care este revelatia acestuia sezon, dupa ce a ajuns la 43 de goluri marcate pentru Liverpool in toate competitiile, si este unul dintre favoritii la castigarea Balonului de Aur, a jucat primul sau meci in tricoul unei echipe europene intr-un meci pierdut contra Steaua-ului.

Se intampla in iunie 2012, intr-un meci amical FC Basel - Steaua, 2-4, la putin timp dupa ce Salah fusese transferat pentru 2,5 milioane de euro de la El Mokawloon SC, elvetienii beneficiind de faptul ca prima liga din Egipt fusese suspendata, dupa ce avusese loc tragedia de pe stadionul din Port Said (74 de persoane ucise si mai mult de 500 ranite, in confruntarile dintre fanii lui Al-Ahly si Al-Masry). Salah chiar a marcat la acea partida, in minutul 23, dupa ce a speculat o greseala a lui Filip. Egipteanul a terminat acel sezon cu 48 de meciuri in toate competitiile si 9 goluri marcate pentru FC Basel.

Steaua era antrenata de Laurentiu Reghecampf si a menajat mare parte dintre titulari - Tatarusanu, Chiriches, Szukala, Latovlevici, Bourceanu, Chipciu sau Cristi Tanase, in timp ce FC Basel era antrenata de Heiko Vogel si nu a folosit nici ea pentru acest amical o parte dintre oamenii de baza - Yann Sommer, Aleksandar Dragović, Park Joo-Ho, Marcelo Diaz, Valentin Stocker sau Fabian Schar.

In ianuarie 2014, Salah a fost cumparat de Chelsea pentru 16,5 milioane de euro. Un an mai tarziu, in februarie 2015, din cauza ca nu s-a adaptat la formatia de pe Stamford Bridge, el a fost imprumutat la Fiorentina. In august 2015, a fost imprumutat pentru 1 sezon la AS Roma, iar clubul italian l-a achizitionat definitiv in iulie 2016, contra sumei de 15 milioane de euro. FC Liverpool l-a cumparat pentru 42 de milioane de lire, in iulie 2017, iar cota egipteanul este acum de 80 de milioane de euro.



Ambele echipe, eliminate de Chelsea din Europa League

In acel sezon, 2012-2013, FC Basel a jucat in preliminarii Champions League. In turul 2 preliminar a eliminat Flora Tallin (2-0, 3-0), in turul 3 preliminar a trecut de Molde FK (1-0, 1-1), pentru ca in play-off sa fie eliminata de CFR Cluj, dupa ce clujenii au invins atat in Elvetia (1-2), cat si in Romania (1-0).

Ulterior, FC Basel a mers in Europa League, unde a ocupat pozitia a doua intr-o grupa cu Genk, Videoton si Sporting. Apoi a trecut, in fazele urmatoare, de Dnipro Dnipropetrovsk (2-0, 1-1), Zenit St. Petersburg (2-0, 0-1) si Tottenham (2-2, 2-2, 4-1 d.p.), pentru ca in semifinalele Europa League sa fie eliminata de Chelsea (1-2, 1-3), care avea sa castige trofeul.

Pe plan intern, echipa lui Salah s-a incununat campioana a Elvetiei pentru a patra oara consecutiv, avand la finalul sezonului 3 puncte avans in fata lui Grasshoppers. FC Basel a jucat si finala Cupei Elvetiei, dar a pierdut in ultimul act, 3-4, la lovituri de departajare, in fata lui Grasshoppers.

La finalul acelui sezon, Steaua a castigat titlul in Liga 1 si Raul Rusescu a castigat titlul de golgheter al Ligii 1 (21 goluri), dar "ros-albastrii" au fost eliminati in "optimile" Cupei Romaniei de Concordia Chiajna (0-0, 3-4 d.p.). Steaua s-a calificat in grupele Europa League, dupa ce a trecut de Spartak Trnava (0-1, 3-0) si Ekranas (2-0, 3-0), apoi a castigat grupa cu VfB Stuttgart, FC Copenhaga si Molde, a eliminat pe Ajax in "16-imi" (0-2, 2-0, 4-2 d.p.) si a fost eliminata de Chelsea in "optimi" (1-0, 1-3).

Steaua - FC Basel 4-2

23 iunie 2012 / Sportgelände am Birkenmoos, Rottach-Egern (Germania)

Au marcat: Rusescu (14), Rocha (16), Fl. Costea (49), Nikolic (63) / Salah (23), Andrist (83, pen.)



Steaua: Razvan Stanca (Stefan Ciuculescu, 61) - Andrei Dumitras, Novak Martinovic, Lucian Filip (Cristian Puscas, 71), Paul Parvulescu - Tiberiu Balan, Mihai Pintilii (Valeriu Lupu, 46) - Ionut Nastasie (Mihai Costea, 46), Raul Rusescu, Florin Costea (Iulian Rosu, 69) - Adi Rocha (Stefan Nikolic, 46)

FC Basel: Germano Vailati - Philipp Degen, Radoslav Kovac, Arlind Ajeti, Markus Steinhöfer - David Degen (Stephan Andrist, 66), Cabral (Fabian Frei, 46), Gilles Yapi Yapo (Simon Grether, 72), Mohamed Salah - Alexander Frei (Stjepan Vuleta, 66), Marco Streller (Kwang-Ryong Pak, 72).