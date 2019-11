Rivalitate pe toate planurile! Care este cel mai bogat club din Anglia

Veniturile echipelor din Premier League au explodat in ultimii ani, dar formatiile de top din Anglia se desprind usor de restul.

Rivalitatea dintre City si United trece granitele fotbalului si ajunge in domeniul economic. Care club este mai bogat? Raspunsul este simplu.

Pe plan sportiv City domina clar in ultimii ani, dar United sta mai bine din punct de vedere financiar. In 2019, United a fost al 3-lea cel mai bogat club din lume dupa colosii Real si Barcelona cu un buget de 734 de milioane de dolari.

City a fost la doua pozitii distanta cu 626 de milioane.

Din punct de vedere al cotei de piata, brandul Manchester United este evaluat la 3,8 miliarde de dolari in timp ce in dreptul lui City ne este prezentata suma de 2.69 miliarde.

United a primit peste 300 de milioane de dolari doar din drepturile de televizare, in plus este bine cunoscut faptul ca echipa are contracte de sponsorizare extrem de bine negociate.

66 de milioane pe an de la Chevrolet, in timp ce City ia "doar" 53 de milioane de la Etihad. Adidas pompeaza 104 milioane de dolari anual spre United pana in anul 2025 in timp ce Puma le ofera "cetatenilor" 83 de milioane.

In ciuda faptului ca City este echipa mai "saraca", Pep Guardiola a reusit sa o duca pe culmile succesului, iar rivala rosie din Manchester nu prinde nici macar locurile de Champions League in momentul de fata.