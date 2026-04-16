Fostul coleg al lui Messi își poate încheia cariera, după o accidentare foarte gravă

Marți seară, Liverpool a primit vizita lui PSG pe Anfield în returul sferturilor UEFA Champions League. La capătul celor 90 de minute, parizienii s-au impus cu 2-0 și s-au calificat în semifinalele de la ”masa bogaților”, după ce în tur au câștigat tot cu 2-0.

După nici măcar o oră de joc, Hugo Ekitike s-a accidentat, iar Arne Slot a fost nevoit să forțeze o schimbare. L-a introdus în locul francezului ieșit de pe teren cu targa pe Mohamed Salah.

Reacția lui Hugo Ekitike după ce s-a ”rupt” și a aflat că va rata CM 2026

Ekitike, care s-a aflat în actuala stagiune într-o formă de vis în Premier League la Liverpool, chiar dacă echipa mai mult a scârțâit decât a mers ca unsă, nu va fi prezent la Campionatul Mondial din 2026.

Turneul final e la vară și va avea loc în Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada

Într-o postare publicată pe rețelele social media, Hugo Ekitike s-a arătat recunoscător de încurajările primite de la suporterii lui Liverpool, celebri pentru afecțiunea pe care o au pentru jucătorii ”cormoraniilor”.

”Este greu, poate chiar nedrept… dar sunt recunoscător că mi se întâmplă aici, printre voi. Nu sunt singur. Forța și dragostea voastră vor fi motorul meu. Ne revedem curând, Anfield”, a scris Hugo Ekitike pe Instagram.

Ce au spus doctorii despre accidentarea lui Ekitike

El a suferit o ruptură a tendonului lui Ahile de la piciorul drept. Informația a fost furnizată de cotidianul L'Equipe, după partida din returul sferturilor Champions League.

”El va trebui să fie supus unei intervenţii chirurgicale. În cel mai bun caz, pentru un jucător profesionist, operaţia înseamnă nouă luni pentru a reveni pe teren”, a estimat, marţi seară, doctorul Nicolas Baudrier, specialist în chirurgia tendoanelor şi ligamentelor gleznei.