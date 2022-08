Rămâne Manchester United fără căpitan? Verdict clar în cazul lui Harry Maguire

Maguire a fost achiziționat de conducerea "diavolilor roșii" în vara anului 2019 de la Leicester, pentru 87 milioane de euro devenind, în acest sen, cel mai scump fundaș central din lume.

Însă, evoluțiile internaționalului englez nu au fost chiar la un nivel înalt. Cu un Manchester United în reconstrucție de câțiva ani, Maguire a fost numit căpitan pe 17 ianuarie 2020 de Ole Gunnar Solskjaer, în urma despărțirii de Ashley Young.

Chiar dacă Harry Maguire nu a evoluat din primul minut în derby-ul cu Liverpool (2-1), Erik ten Hag, antrenorul de pe banca tehnică va miza în continuare pe serviciile căpitanului său.

Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, a scris pe rețelele social media că internaționalul englez nu o va părăsi pe Manchester United în această perioadă de mercato, nu își dorește nici el și nici conducerea de pe Old Trafford.

„Nu există negocieri între Manhcester United și Chelsea pentru Harry Maguire. El va rămâne la United și va lupta pentru locul său. Același lucru îl dorește și conducerea”, a scris italianul Fabrizio Romano pe Twitter.

No negotiations ongoing between Manchester United and Chelsea for Harry Maguire. He's expected to stay at Man United and fight for his place, no different plans on clubs side too. ???? #MUFC

Chelsea position, always the same: they want Wesley Fofana. #CFC pic.twitter.com/9B8Rj7rx0V