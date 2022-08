Propunere neașteptată! Care e dorința lui Ronaldo cu privire la Harry Maguire

Cristiano Ronaldo i-a propus fostului antrenor de la Manchester United, Ralf Rangnick, ca Harry Maguire să fie exclus din „primul 11” la sfârșitul sezonului trecut, potrivit publicației The Athletic.

Maguire a suferit o perioadă groaznică în centrul apărării în sezonul trecut, făcând în mod regulat erori și determinând fanii să dezbată valoarea transferului său de 80 de milioane de lire sterline de la Leicester City cu doar două sezoane înainte.

Rangnick, care a fost antrenor interimar după demiterea lui Ole Gunnar Solskjaer, a trebuit să răspundă săptămânal la întrebări cu privire la statutul căpitanului său, dar Maguire și-a păstrat locul ca titular până la sfârșitul sezonului.

Potrivit sursei citate, Ronaldo a aranjat o întâlnire cu Rangnick și a spus că Maguire trebuie pus pe bancă.

Cristiano Ronaldo stated during a meeting with Ralf Rangnick that Harry Maguire should be demoted to the bench. Although Rangnick felt the conversation was inappropriate without Maguire present, Ronaldo said he believed Maguire was part of the problem. [@TheAthleticUK] #mufc