Clubul de pe Old Trafford îl va transfera pe brazilianul Antony (22 de ani) de la Ajax Amsterdam, pentru suma de 85 de milioane de lire sterline, echivalentul a 100 de milioane de euro.

Sud-americanul s-a înțeles deja cu clubul de pe Old Trafford pentru un contract valabil până în 2027, cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon, scrie jurnalistul Fabrizio Romano pe contul său de Twitter. În prezent, site-urile de specialitate îl evaluează pe Antony la suma de 35 de milioane de euro.

Antony to Manchester United, here we go! Agreement in principle with Ajax, €100m fee. Contract until June 2027 with option until 2028. To be signed tomorrow. ???????????????? #MUFC

Contracts being prepared, it’s Eredivisie historical record fee — Antony will be in Manchester next week. pic.twitter.com/Wr9mUiX1Ud