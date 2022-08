Manchester United, de neoprit! După ce au plătit 100 de milioane de euro pentru Antony, englezii au mai rezolvat un transfer

După ce a ajuns la un acord cu Ajax pentru transferul brazilianului Antony (22 de ani), în schimbul sumei de 100 de milioane de euro, Manchester United a mai rezolvat un transfer.

Sub comanda lui Erik ten Hag va ajunge Martin Dubravka (33 de ani), portarul lui Newcastle, care va fi împrumutat de formația de pe Old Trafford pentru un sezon.

Jurnalistul Fabrizio Romano anunță că părțile au ajuns la un acord, iar Dubravka va fi pentru un an jucătorul lui Manchester United, existând și o opțiune de transfer definitiv, care va putea fi activată în schimbul sumei de 5 milioane de euro.

Dubravka va efectua marți vizita medicală și va fi a doua variantă de portar de la Manchester United, după David de Gea. "Diavolii" s-au despărțit în această vară de Dean Henderson, care a fost împrumutat la Nottingham Forest.

Martin Dubravka, internațional slovac cu 29 de meciuri, juca la Newcastle din 2018, după transferul de la Sparta Praga, în schimbul sumei de 4 milioane de euro. La formația din Premier League, portarul a apărut în 130 de meciuri, în 37 dintre acestea reușind să-și mențină poarta intactă.

Excl: Manchester United are set to sign Martin Dúbravka, here we go! Full agreement reached, loan deal with buy option £5m not mandatory. It’s agreed with Newcastle and player side ???????? #MUFC

Dúbravka will travel tonight, medical on Tuesday.

Antony and new 2d goalkeeper coming. pic.twitter.com/EHwFBsv74A