Mourinho A TUNAT dupa victoria cu Brighton: "E o crima! E impotriva oricarei logici!"

Tottenham a castigat meciul inaugural din etapa de Boxing Day contra lui Brighton, scor 2-1.

Jose Mourinho a criticat dur programul de sarbatori din Premier League, cu 4 etape in 12 zile, cu jocuri inclusiv pe 26 decembrie si 1 ianuarie. Astfel, Tottenham e nevoita sa se deplaseze la Norwich si sa evolueze la mai putin de 48 de ore de la fluierul final din meciul cu Brighton.

Cu toate ca a reusit sa intoarca scorul, pentru prima oara in ultimele 21 de dispute cand a fost condus la pauza, "The Special One" nu s-a putut abtine si a rabufnit la conferinta de presa:

"Nu pot sa cred ca baietii vor juca din nou in mai putin de 48 de ore. E o crima ca vor trebui sa revina pe teren atat de repede. E impotriva oricarei logici si sfideaza orice ar spune medicii despre timpul de recuperare", a declarat portughezul.

Jose Mourinho a vorbit si despre evolutia echipei sale, acesta declarandu-se multumit.

"Sunt foarte fericit de modul in care am jucat in a doua repriza. Prima parte a fost un dezastru, trebuie sa o spun. Veneam dupa infrangerea cu Chelsea, intalnea o echipa foarte buna, dar in fata careia suporterii nostri nu ar fi tolerat un alt rezultat decat victoria. Am fost condusi, nu ne-a picat bine, dar am reusit sa revenim si sa intoarcem rezultatul", a explicat Mourinho.

Si Jurgen Klopp a fost vehement la adresa celor care decid in Premier League.

"Nu am o problema sa jucam de Boxing Day, dar sa joci pe 26 si 28 decembrie este o crima. Clar nu este in regula, dar tot la fel se intampla. Anul acesta, noi vom juca pe 26 și 29 decembrie si e ca si cum am avea o vacanta. Ii inteleg pe toti cei care sunt nemultumiti", a spus Klopp.