Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Bjorn Borg dezvăluie ce l-a făcut să se oprească din abuzul de substanțe.

Bjorn Borg (69 de ani) a petrecut ultimul sfert de secol alături de cea de-a treia soție, Patricia Östfeld și se bucură de o liniște pe care nu o bănuia, în primăvara vieții.

Bjorn Borg, retras la 26 ani din tenis, cu 11 titluri de mare șlem în palmares

2-6, 6-7, 6-0, 6-1, 6-1 este un scor impresionant pentru orice jucător care îl semnează, în tenis, cu atât mai mult pentru un jucător de 18 ani, într-o finală de turneu de mare șlem. Îl reușea Borg, în 1974, pe zgura de la Roland Garros.

Opt ani mai târziu, la 26 de ani, cu unsprezece titluri de mare șlem în palmares, dar și cu o faimă uriașă, Bjorn Borg avea să se retragă din tenis și să cadă pradă marilor ispite ale coloraților ani '80.

Într-un interviu acordat The Times, citat de Daily Mail, Bjorn Borg și-a amintit prima ocazie în care a încercat cocaina, la o petrecere din Manhattan, în 1982. A fost drogul care, mărturisește, i-a oferit în corp aceeași adrenalină pe care a mai simțit-o doar la vârful carierei în tenis.

„M-am gândit că nu mai joc tenis, așa că pot încerca să iau cocaină. Ar fi fost mai bine să nu fi făcut asta. E teribil să consumi droguri sau alcool. Dar, în cele din urmă, am ajuns într-un punct în care luam pastile, consumam droguri și era doar ca să găsesc fericire. Unde e fericirea?,” își amintește Bjorn Borg dialogul interior care l-a purtat pe marginea disperării.

Bjorn Borg, două supradoze care puteau să îl omoare

De două ori, Bjorn Borg a fost aproape de moarte, în urma unor supradoze de droguri și pastile, combinate cu alcool. Unul dintre acestea l-a condus la un stop cardiac, în urma căruia a avut nevoie de resuscitare.

Pățania a fost semnalul de alarmă de care Bjorn Borg avea nevoie pentru a se desprinde de abuzul de substanțe.

„Cea mai mare rușine,” își amintește, a fost să se trezească pe patul de spital, la marginea căruia se afla tatăl său.

Recuperarea l-a făcut să se întoarcă inclusiv în circuitul ATP, în care însă nu a mai reușit să câștige niciun meci din cele douăsprezece oficiale, disputate între anii 1991 și 1993.

