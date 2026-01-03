Bjorn Borg (69 de ani) a petrecut ultimul sfert de secol alături de cea de-a treia soție, Patricia Östfeld și se bucură de o liniște pe care nu o bănuia, în primăvara vieții.

Bjorn Borg, retras la 26 ani din tenis, cu 11 titluri de mare șlem în palmares

2-6, 6-7, 6-0, 6-1, 6-1 este un scor impresionant pentru orice jucător care îl semnează, în tenis, cu atât mai mult pentru un jucător de 18 ani, într-o finală de turneu de mare șlem. Îl reușea Borg, în 1974, pe zgura de la Roland Garros.

Opt ani mai târziu, la 26 de ani, cu unsprezece titluri de mare șlem în palmares, dar și cu o faimă uriașă, Bjorn Borg avea să se retragă din tenis și să cadă pradă marilor ispite ale coloraților ani '80.

Într-un interviu acordat The Times, citat de Daily Mail, Bjorn Borg și-a amintit prima ocazie în care a încercat cocaina, la o petrecere din Manhattan, în 1982. A fost drogul care, mărturisește, i-a oferit în corp aceeași adrenalină pe care a mai simțit-o doar la vârful carierei în tenis.

„M-am gândit că nu mai joc tenis, așa că pot încerca să iau cocaină. Ar fi fost mai bine să nu fi făcut asta. E teribil să consumi droguri sau alcool. Dar, în cele din urmă, am ajuns într-un punct în care luam pastile, consumam droguri și era doar ca să găsesc fericire. Unde e fericirea?,” își amintește Bjorn Borg dialogul interior care l-a purtat pe marginea disperării.