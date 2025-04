Prima fereastră de transferuri se va întinde pe perioada 1-10 iunie 2025, apoi mutările vor fi blocate pentru cinci zile, pentru ca intervalul de mercato din vară să se redeschidă între 16 iunie și 1 septembrie 2025.



Manchesster City și Chelsea vor putea transfera jucători mai devreme

În prima dintre ele doar Manchester City și Chelsea vor avea voie să aducă jucători, pentru a-și întări loturile în vederea participării la FIFA Club World Cup 2025. Competiția va avea loc în SUA, în perioada 14 iunie - 13 iulie și avea la start 32 de echipe din toate cele șase confederații din subordinea FIFA.



Manchester City va face parte din Grupa G, unde va înfrunta pe Wydad AC (Maroc), Al Ain FC (Emiratele Arabe Unite) și Juventus (Italia), în timp ce Chelsea a fost repartizată în Grupa D, alături de Flamengo (Brazilia), Esperance de Tunis (Tunisia) și o echipă care va înlocui Club Leon (Mexic), care a fost exclus din competiție pentru că este deținut de Grupo Pachuca, aceeași entitate care administrează CF Pachuca, echipă calificată și ea la Mondialul Cluburilor. Variantele luate în calcul de FIFA sunt Los Angeles FC (SUA), Philadelphia Union (SUA), Deportivo Alajuelense (Costa Rica) și Tigres UANL (Mexic).



Cum arată grupele pentru FIFA Club World Cup 2025:

Grupa A - Palmeiras (Brazilia), FC Porto (Portugalia), Al Ahly Cairo (Egipt), Inter Miami FC (SUA)

Grupa B - PSG (Franța), Atletico Madrid (Spania), Botafogo (Brazilia), Seattle Sounders FC (SUA)

Grupa C - Bayern Munchen (Germania), Auckland City (Noua Zeelandă), Boca Juniors (Argentina), Benfica (Portugalia)

Grupa D - Flamengo (Brazilia), Esperance de Tunis (Tunisia), Chelsea (Anglia), + o echipă care va anunțată

Grupa E - River Plate (Argentina), Urawa Red Diamonds (Japonia), CF Monterrey (Mexic), Inter Milano (Italia)

Grupa F - Fluminense (Brazilia), Borussia Dortmund (Germania), Ulsan HD (Coreea de Sud), Mamelodi Sundowns (Africa de Sud)

Grupa G - Manchester City (Anglia), Wydad AC (Maroc), Al Ain FC (Emiratele Arabe Unite), Juventus (Italia)

Grupa H - Real Madrid (Spania), Al Hilal Saudi (Arabia Saudită), CF Pachuca (Mexic), RB Salzburg (Austria)



Locațiile unde se vor juca partidele la această competiție:

Rose Bowl (Pasadena, California / 88.500 de locuri), MetLife Stadium (East Rutherford, New Jersey / 82.500 de locuri), Bank of America Stadium (Charlotte, North Carolina / 75.000 de locuri), Mercedes-Benz Stadium (Atlanta, Georgia / 75.000 de locuri), Lincoln Financial Field (Philadelphia, Pennsylvania / 69.000 de locuri), Lumen Field (Seattle, Washington / 69.000 de locuri), Hard Rock Stadium (Miami Gardens, Florida / 65.000 de locuri), Camping World Stadium (Orlando, Florida / 65.000 de locuri), Geodis Park (Nashville, Tennessee / 30.000 de locuri), TQL Stadium (Cincinnati, Ohio / 26.000 de locuri), Inter&Co Stadium (Orlando, Florida / 25.000 de locuri), Audi Field (Washington D.C. / 20.000 de locuri)



