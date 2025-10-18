Postecoglou, ironizat după ce a fost dat afară în ziua 39: "Nici nu apucase să-și desfacă bagajul"

Toate meciurile din Premier League pot fi urmărite în exclusivitate pe VOYO.

Fostul antrenor al lui Radu Drăgușin de la Tottenham a fost dat afară după numai 39 de zile. El a condus-o pe Forest în opt meciuri oficiale.



Postecoglou, ironizat după despărțirea de Nottingham Forest



Clubul a luat această decizie radicală după partida disputată sâmbătă contra lui Chelsea. Londonezii s-au impus fără emoții pe terenul lui Nottingham Forest, scor 3-0.



Ange Postecoglou a fost ironizat și de jurnaliștii de la BBC: "Antrenorul Postecoglou abia se mutase în apartamentul său. Australianul nici nu apucase să-și desfacă bagajul, înainte de a fi dat afară de Nottingham Forest.



Clubul nu i-a mai dat posibilitatea de a face declarații la finalul meciului cu Chelsea. Postecoglou a fost demis la numai 17 minute după terminarea meciului, astfel că nu a mai ajuns la conferința de presă", notează britanicii.



Postecoglou a preluat banca lui Forest pe 9 septembrie, însă nu a reușit să câștige niciunul dintre cele 8 meciuri disputate în toate competițiile, înregistrând două remize și șase înfrângeri. Bilanțul din campionat este dezolant: un singur punct obținut în 5 etape, cu echipa ajunsă pe locul 17, la o lungime deasupra zonei retrogradării.



