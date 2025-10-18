Postecoglou, ironizat după ce a fost dat afară în ziua 39: "Nici nu apucase să-și desfacă bagajul"

Postecoglou, ironizat după ce a fost dat afară &icirc;n ziua 39: Nici nu apucase să-și desfacă bagajul Premier League
Ange Postecoglou a avut parte de un mandat de coșmar pe banca echipei Nottingham Forest.

ChelseaNottingham ForestAnge Postecoglou
  • Toate meciurile din Premier League pot fi urmărite în exclusivitate pe VOYO.

Fostul antrenor al lui Radu Drăgușin de la Tottenham a fost dat afară după numai 39 de zile. El a condus-o pe Forest în opt meciuri oficiale.

Postecoglou, ironizat după despărțirea de Nottingham Forest

Clubul a luat această decizie radicală după partida disputată sâmbătă contra lui Chelsea. Londonezii s-au impus fără emoții pe terenul lui Nottingham Forest, scor 3-0.

Ange Postecoglou a fost ironizat și de jurnaliștii de la BBC: "Antrenorul Postecoglou abia se mutase în apartamentul său. Australianul nici nu apucase să-și desfacă bagajul, înainte de a fi dat afară de Nottingham Forest.

Clubul nu i-a mai dat posibilitatea de a face declarații la finalul meciului cu Chelsea. Postecoglou a fost demis la numai 17 minute după terminarea meciului, astfel că nu a mai ajuns la conferința de presă", notează britanicii.

Postecoglou a preluat banca lui Forest pe 9 septembrie, însă nu a reușit să câștige niciunul dintre cele 8 meciuri disputate în toate competițiile, înregistrând două remize și șase înfrângeri. Bilanțul din campionat este dezolant: un singur punct obținut în 5 etape, cu echipa ajunsă pe locul 17, la o lungime deasupra zonei retrogradării.

VIDEO Rezumatul meciului Nottingham Forest - Chelsea 0-3

Cel mai scurt mandat din istorie

Performanța negativă a lui Postecoglou îl plasează direct în cărțile de istorie ale fotbalului englez. Cele 39 de zile petrecute la cârma "pădurarilor" reprezintă cel mai scurt mandat pentru un antrenor principal numit permanent în Premier League, depășind recordul deținut anterior de Frank De Boer la Crystal Palace.

"Nottingham Forest Football Club poate confirma că, după o serie de rezultate și performanțe dezamăgitoare, Ange Postecoglou a fost eliberat din funcția de antrenor principal cu efect imediat", a sunat anunțul sec al clubului.

Conducerea lui Nottingham Forest se află deja în căutarea celui de-al treilea antrenor al sezonului, după ce l-a demis și pe Nuno Espirito Santo după doar trei etape. Pe lista scurtă a posibililor înlocuitori se află nume precum Marco Silva, actualul manager al lui Fulham, și Sean Dyche, fostul tehnician de la Burnley și Everton.

