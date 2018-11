Pogba nu se poate abtine! Mesajul care-i va enerva pe englezi: "Acolo e casa mea!"

Paul Pogba a transmis un nou mesaj cu care parca vrea sa-i enerveze pe cei de la Manchester.

Pentru Manchester United urmeaza returul din grupele Champions League impotriva celor de la Juventus, care va avea loc la Torino.

Paul Pogba a fost jucatorul italienilor intre 2012 si 2016, castigand alaturi de Juve patru titluri in Serie A si doua Cupe ale Italiei, inainte sa ajunga in Premier League pentru o suma record.

Acum, inainte de duelul de foc de pe Allianz Stadium, jucatorul francez, despre care se stie ca are o relatie tensionata cu antrenorul sau, Jose Mourinho, a transmis un nou mesaj care ii poate infuria pe englezi.

"Pentru mine, este o placere (n.r. sa merg sa joc acolo). Torino este casa mea, acolo am marcat primul meu gol in fotbalul profesionist. Cuadrado, Dybala, Bonucci... vorbesc cu ei din cand in cand. Am fost o familie, deci normal ca tinem legatura", a spus Pogba.

Din cauza relatiei tensionate pe care francezul o are cu Jose Mourinho, s-a vorbit in ultima vreme despre plecarea sa de la Manchester si o eventuala intoarcere la Juventus.