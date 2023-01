Piers Morgan a ”tunat” pe Twitter după transferul de 100 de milioane al lui Chelsea: ”Cum se poate întâmpla asta?”

Jurnalistul Fabrizio Romano a dezvăluit că Chelsea a făcut o ofertă de 100 de milioane de euro pentru jucător, cu 5 milioane mai mare decât cea de la Arsenal, iar Șahtior Donețk ar fi acceptat propunerea fostei campioane a Europei.

Fan al lui Arsenal, Morgan a avut un mesaj dur la adresa conducerii liderului din Premier League și a criticat strategia de transferuri implementată de conducerea ”tunarilor”.

„Cum se poate întâmpla asta? Este ridicol că Arsenal nu a rezolvat transferul mai devreme, acum am ajuns să-l pierdem. Sunt irațional enervat de acest fiasco Mudryk.

Dacă Arsenal dorește să câștige campionatul în acest sezon, nu putem să ne fixăm în cap, săptămâni întregi, ținte cheie pentru transferuri și apoi să le ratăm în ultimul moment. Trebuie să cumpărăm un alt atacant de primă clasă cât mai curând posibil!” , a scrie Piers Morgan, pe Twitter.

