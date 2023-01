Se bat în zeci de milioane de euro pentru semnătura lui Mykhaylo Mudryk. Ofertă colosală de ultim moment din partea lui Chelsea

Oficialii de pe Stamford Bridge au zburat în Polonia, pentru a-l convinge pe starul ucrainean de 22 de ani să accepte mutarea la Chelsea.

Jurnalistul Fabrizio Romano a dezvăluit că Chelsea a făcut o ofertă de 100 de milioane de euro pentru jucător, cu 5 milioane mai mare decât cea de la Arsenal, iar Șahtior Donețk ar fi acceptat propunerea fostei campioane a Europei.

Totuși, Mykhaylo Mudryk ar fi ajuns la un acord cu Arsenal, acesta exprimându-și dorința de a ajunge la liderul din Premier League, însă actuala echipă a ucraineanului nu vrea să lase la preț.

Understand Mykhaylo Mudryk is now on a plane flying to London. His future enters into key, final stages as Chelsea have offered contract valid until June 2030. ????????✈️ #CFC

Chelsea hope to get it sealed this weekend.

Arsenal keep their position, bid made to Mudryk won’t change. pic.twitter.com/Z67BQvcOn1