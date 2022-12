La primul meci după pauza provocată de Cupa Mondială, Manchester City nu a avut probleme contra lui Leeds. Rodri a deschis scorul în prelungirile primei reprize, iar Erling Haaland a reușit o dublă (51, 64) din assist-urile lui Jack Grealish, norvegianul devenind cel mai rapid jucător din istoria Premier League care ajunge la 20 de goluri marcate în competiție.

Spre finalul meciului, la scorul de 3-1, în ciuda avantajului confortabil, Pep Guardiola a avut o reacție nervoasă după o ratare a elevilor săi.

Antrenorul lui Manchester City a lovit puternic o sticlă de plastic aflată pe jos și a trimis-o spre banca de rezerve a lui Leeds United, lovind un antrenor al adversarilor, scrie Mirror. Imediat după, realizând ce a făcut, Guardiola și-a pus mâinile în cap și a fugit către oponenți pentru a le prezenta scuzele.

"Piciorul său drept nu pare să fie la fel de cultivat ca pe vremea când juca la Barcelona, dar se pare că totul a fost iertat", au glumit și jurnaliștii de la Daily Mail pe seama gestului făcut de Pep Guardiola.

Pep Guardiola kicking a bottle, then running with his hands on his head to apologize, after it hit someone. pic.twitter.com/VlEPyGc9nt