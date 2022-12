Verdictul lui Pep Guardiola cu privire la perioada de mercato din iarnă. Ce a spus antrenorul lui Manchester City

Manchester City a transferat în perioada de mercato din vară cinci jucători: Erling Halaand (60 milioane de euro), Kalvin Phillips (49 milioane), Manuel Akanji (17.5 milioane), Sergio Gomez (13 milioane) și Stefan Ortega (gratis).

În ce privește perioada din iarnă a sezonului 2022/23, Pep Guardiola a spus că nu crede că Manchester City va mai efectua un transfer și că va continua până la final cu lotul pe care-l are în acest moment.

„Cred că nu vom face niciun transfer în Ianuarie, așa că vom înainta spre final cum suntem acum. Nu știu ce se va întâmpla, dar de când am revenit din Abu Dhabi, nu a fost niciun nume pe masă”, a spus Pep Guardiola, potrivit jurnalistului sportiv, Fabrizio Romano.

Pep Guardiola: "I think we're not going to sign any player in January, so we're going to finish this way". ????

"I don't know what's going to happen but since I arrived from Abu Dhabi, with Txiki Begiristain and everyone, there wasn't any name on the table".