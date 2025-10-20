Gigi Becali s-a convins! Sezonul actual, în care echipa a pornit prost, continuă la fel de prost și, în momentul de față, e nevoie de un miracol fotbalistic, pentru o schimbare radicală în bine.

Realizând această realitate, latifundiarul din Pipera a trecut la măsuri. Astfel încât, pe lângă un eșec sportiv, care se prefigurează, să nu aibă parte și de unul financiar. Tocmai de aceea, Becali a anunțat, în dialog cu Digi Sport, că nu mai plătește niciun eurocent pentru aducerea unui jucător, în următoarea perioadă.

„Nu-mi mai trebuie, nu dau niciun ban. Nu dau nici cinci bani la momentul ăsta, gata!“, e decizia lui Becali după toate nereușitele din ultima perioadă.

Becali s-a convins: „S-au săturat oamenii“

Măsura pe care tocmai a adoptat-o patronul FCSB-ului vine după ce, sâmbătă, după înfrângerea cu Metaloglobus (1-2), el a spus, răspicat, că jucătorii săi nu mai joacă pentru că au „burțile“ pline. Becali s-a referit la faptul că, fix înaintea partidei cu Metaloglobus, le-a plătit jucătorilor primele pentru calificarea în grupa de Europa League.

„Am dat 3 milioane de euro prime. Asta e fotbalist în România. Iei primele de 100.000, 200.000 sau 300.000 de euro. S-au saturat oamenii, au câştigat bani şi le ajunge cât au câştigat“, a tunat Becali după înfrângerea cu ultima clasată din Superliga noastră.

