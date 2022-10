Pep Guardiola a făcut lumină. Motivul pentru care l-a înlocuit pe Erling Haaland la pauză cu Borussia Dortmund

Pep Guardiola l-a trimis pe Erling Haaland încă din primul minut în confruntarea de pe Signal Iduna Park cu Borussia Dortmund.

Însă, starul norvegian, cotat la 150 milioane de euro, conform site-urilor de specialitate, a fost schimbat la pauză cu Bernardo Silva.

După meci, Guardiola a evidențiat motivul pentru care l-a scos pe Erling Haaland după doar 45 minute din remiza cu Dortmund.

„Nu s-a simțit bine, a avut puțină febră înainte de joc. Cancelo, la fel”, a explicat Pep Guardioa după meci pentru BT Sports, potrivit Tuttomercatoweb.

Ce a spus Florin Gardoș despre Erling Haaland

„(n.r. I-ai înfruntat pe Diego Costa, Drogba, di Maria, Rooney, crezi că Haaland îi depășește?) Da, cred că da!

Mi se pare că are o foame cum nu prea am mai văzut. L-am urmărit și în interviuri, mănâncă... Deci e clar că tot ce face e pentru fotbal. Are un regim special, am văzut că mâncarea lui preferată e kebab și abia mănâncă asta.

E foarte puternic, am văzut felul în care se poziționează față de fundași, îți e greu să câștigi un duel fizic cu el.

La cum a început și ținând cont de vârstă și de faptul că e la cea mai bună echipă din lume în momentul de față, nu văd cum nu ar putea câștiga Balonul de Aur anul viitor.

O și văd clar favorită la câștigarea trofeului Champions League anul acesta pe Manchester City”, au fost cuvintele lui Florin Gardoș la Poveștile Sport.ro.

Haaland a terminat pe locul 10 în clasamentul Balonului de Aur de anul acesta

Karim Benzema a câștigat detașat trofeul. Pe poziția doi a fost Sadio Mane