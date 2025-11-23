Nu se mai termină problemele pentru Neymar! Ce s-a întâmplat cu starul brazilian

El a acuzat dureri la genunchi încă de la meciul împotriva echipei Mirassol şi a făcut doar exerciţii în sala de forţă. Planul este să fie menajat la meciul echipei Santos cu Internacional, luni, la Porto Alegre, pentru a nu agrava problema, chiar dacă nu s-a detectat nicio leziune.

Obiectivul este apoi să-l recupereze în formă pentru următorul meci împotriva echipei Sport, vineri, şi pentru restul meciurilor din campionatul brazilian în lupta împotriva retrogradării.



Neymar a fost titular în ultimele trei meciuri, cu o victorie împotriva Palmeiras (1-0), o înfrângere împotriva Flamengo (3-2) şi un egal împotriva Mirassol (1-1).

Staful tehnic nu a luat încă o decizie definitivă cu privire la absenţa sa la Porto Alegre. În prezent, Santos ocupă locul 16 în Brasileirão, chiar deasupra zonei de retrogradare, cu 37 de puncte şi nouă victorii. Internacional se află chiar în faţa sa, pe locul 15, cu 40 de puncte şi zece victorii, scrie News.ro.

