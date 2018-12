Barcelona vrea primul transfer MAJOR din 2019 chiar pe 1 ianuarie! Stirea de prima pagina pe care fanii o asteapta de 6 luni

In sfarsit, se face!



Transferul lui Rabiot la Barca e ca si rezolvat. Jucatorul si-a dat acordul sa joace pentru Barcelona. Catalanii vor face o oferta oficiala de 10 milioane de euro catre PSG, care i-a interzis jucatorului si sa mai intre in vestiarul primei echipe.



Rabiot, 23 de ani, mai are contract pe Parc des Princes doar pana in vara, iar PSG a decis ca-l va vinde in ianuarie pentru a nu-l pierde gratis peste 6 luni. Sport pune pe prima pagian stirea legata de afacerea Rabiot, aflat mai aproape ca oricand de Camp Nou.