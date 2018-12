Pleaca Messi de la Barcelona ca sa continue RAZBOIUL cu Ronaldo?! Mesajul de ultima ora transmis lui Cristiano

"Mi-ar palcea ca Leo sa se transfere in Serie A, sa faca la fel ca mine si sa accepte provocarea", i-a transmis Ronaldo lui Messi intr-un interviu publicat de Gazzetta dello Sport.

Messi n-are insa de gand sa se tina dupa marele sau rival din ultimii 10 ani. Starul Barcelonei spune ca Barcelona e singura provocare de care are nevoie in cariera.

"Joc la cea mai buna echipa din lume. Provocarile mele sunt noi in fiecare an. Nu am nevoie sa schimb echipa sau campionatul ca sa am parte de unele noi. Sunt acasa si nu am nevoie de nicio schimare", a spus Messi pentru Marca.

Intrebat daca ii lipseste rivalitatea cu Ronaldo, Leo a raspuns: "La inceputul sezonului am zis ca Real e un club mare, unul dintre cele mai mari din lume, cu multi jucatori foarte mari, dar oricui i-ar lipsi Ronaldo. Marcheaza multe goluri si iti ofera mult mai mult decat atat, asa ca mi se pare normal ca lor sa le fie dor de el mai mult decat mie".