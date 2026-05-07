OFICIAL OUT! Pleacă de la Manchester United după trei ani

Sir Dave Brailsford a părăsit oficial conducerea lui Manchester United.

Potrivit documentelor depuse la Companies House, mandatul lui Brailsford din board-ul clubului de pe Old Trafford s-a încheiat pe 30 aprilie.

Oficialul britanic își va concentra acum întreaga activitate pe strategia sportivă a grupului INEOS și pe proiectele dezvoltate de Jim Ratcliffe.

Sir Dave Brailsford se retrage complet din structura lui Manchester United

Brailsford renunțase încă din vara trecută la atribuțiile de zi cu zi din cadrul clubului și revenise în funcția de director sportiv al INEOS, unde se ocupă în principal de echipa de ciclism Grenadiers.

Totuși, el rămăsese în board-ul de conducere al lui Manchester United, alături de familia Glazer, Alex Ferguson și David Gill. Acum, despărțirea a devenit oficială.

Manchester United ocupă în prezent locul 3 în Premier League, cu 64 de puncte, la șapte lungimi de Manchester City și la 12 de liderul Arsenal.

Pentru „diavoli” urmează duelul din deplasare cu Sunderland, programat sâmbătă, 9 mai, de la ora 17:00. Partida va fi transmisă în direct pe VOYO.

