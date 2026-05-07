Potrivit documentelor depuse la Companies House, mandatul lui Brailsford din board-ul clubului de pe Old Trafford s-a încheiat pe 30 aprilie.

Oficialul britanic își va concentra acum întreaga activitate pe strategia sportivă a grupului INEOS și pe proiectele dezvoltate de Jim Ratcliffe.

Sir Dave Brailsford se retrage complet din structura lui Manchester United

Brailsford renunțase încă din vara trecută la atribuțiile de zi cu zi din cadrul clubului și revenise în funcția de director sportiv al INEOS, unde se ocupă în principal de echipa de ciclism Grenadiers.