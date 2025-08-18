Manchester City a plătit 55 de milioane de euro pentru serviciile fotbalistului olandez, cotat la 50 de milioane de euro de site-urile de specialitate.



Manchester City a dat lovitura în fereastra de transferuri!



Tijjani Reijnders a debutat în Premier League sâmbătă. A fost integralist în Wolves - Manchester City, meci din prima etapă a eșalonului de elită al Angliei, încheiat 0-4.



Reijnders a înscris un gol în minutul 37 și i-a pasat decisiv lui Erling Haaland la a treia reușită a echipei pregătite de Pep Guardiola, din minutul 61 al confruntării de pe ”Molineux”.



Olandezul a fost punctat cu 7.8 de portalul FlashScore după meciul de sâmbătă din Premier League.



Ce urmează pentru Manchester City



Pentru Manchester City urmează meciul cu Tottenham de sâmbătă, de la ora 14:30. Cele două echipe își dau întâlnire pe ”Etihad” în a doua rundă din Premier League.



La Spurs joacă și Radu Drăgușin, doar că internaționalul român este accidentat. A suferit la începutul anului o ruptură a ligamentului încrucișat anterior și va lipsi până la finalul acestui an.

