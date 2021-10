Ole Gunnar Solskjaer, criticat de Sir Alex Ferguson pentru strategia de la United: "Trebuie să începi cu cei mai buni"

Cristiano Ronaldo a fost rezervă în meciul Manchester United - Everton, încheiat la egalitate, scor 1-1.

Sir Alex Ferguson a declarat că starul portughez ar fi trebuit să fie titular, explicând că absența sa a avut impact mare asupra jocului echipei.

Cristiano Ronaldo a fost introdus pe teren în minutul 57, când "diavolii roșii" se aflau în avantaj, însă nu a reușit să mențină scorul. În ultimele șase meciuri, Manchester United a câștigat doar două partide.

Într-un clip video în care discută cu luptătorul UFC Khabib Nurmagomedov, Sir Alex Ferguson a mărturisit că: "Trebuie să începi mereu cu cei mai buni jucători".

???? Sir Alex Ferguson: “You should always start with your best players.” [IG: khabib_nurmagomedov via @MirrorFootball] pic.twitter.com/upAb461JyU