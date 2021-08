"Oh, Andy, Andy...!" Jurgen Klopp are motive de bucurie la Liverpool

Andy Robertson şi-a prelungit până în 2026 contractul cu Liverpool şi va fi disponibil pentru derby-ul din weekend cu Chelsea după ce a ratat primele două meciuri din acest sezon ale echipei sale din cauza unei accidentări, a anunţat marţi fotbalistul scoţian, citat de Reuters.

"Vreau să rămân cât mai mult la acest club", a declarat jucătorul în vârstă de 27 de ani, care s-a accidentat la gleznă într-un amical disputat la începutul acestei luni contra echipei spaniole Athletic Bilbao. El a fost rezervă neutilizată la întâlnirea de campionat cu Burnley de săptămâna trecută.

????????, ????????????????, ????????????????... ????❤️

Great news, @andrewrobertso5 has signed a new long-term deal with the Reds ???? ????