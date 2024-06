Suma cerută acum de Manchester United pentru Jadon Sancho, după ce l-a exclus din lot și a ajuns să joace finala UCL

Manchester United îl transfera pe Jadon Sancho ca un mare star în iulie 2021, de la Borussia Dortmund, pentru 85 de milioane de euro. Internaționalul englez nu a impresionat pe Old Trafford, iar în august 2023 era exclus din lot în urma unui conflict cu antrenorul Erik ten Hag.

Decizia lui Erik ten Hag a fost una de lungă durată, Sancho nu a mai jucat deloc la Manchester United din acel moment, iar în ianuarie era împrumutat la Borussia Dortmund, fără opțiune de transfer definitiv.

Sancho a avut prestații apreciate în jumătatea de sezon petrecută la Dortmund și chiar a ajuns să joace finala Champions League alături de formația germană, contra lui Real Madrid (0-2).

Sancho ar trebui acum să revină la Manchester United, unde mai are doi ani de contract, însă BBC anunță că gruparea de pe Old Trafford vrea să îl vândă pe fotbalistul ofensiv, indiferent de numele managerului de la United din următorul sezon.

Manchester United i-ar fi stabilit lui Jadon Sancho și prețul: 40 de milioane de lire sterline (aproximativ 47 de milioane de euro), puțin peste jumătate din suma plătită pentru a-l achiziționa de la Dortmund în urmă cu trei ani.

Sursa citată scrie că Borussia Dortmund și-ar dori să îl păstreze pe Sancho și ar căuta să obțină un nou împrumut, însă varianta este refuzată de Manchester United, care vrea să îl cedeze definitiv pentru suma amintită.

Pe lângă Dortmund, de Jadon Sancho ar mai fi interesate și alte cluburi importante din Europa, printre ele numărându-se și Juventus.

