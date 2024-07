Manchester United a oficializat în cursul zilei de duminică transferul lui Joshua Zirkzee.

Joshua Zirkzee, prezentat oficial la Manchester United

În vârstă de 23 de ani, Joshua Zirkzee a semnat cu Manchester United un contract valabil pe următoarele cinci sezoane, cu opțiune de prelungire cu încă un an.

50 de milioane de euro este cota de piață a lui Joshua Zirkzee, potrivit Transfermarkt.

Zirkzee a fost golgheterul celor de la Bologna în sezonul trecut. Olandezul a marcat 14 goluri și a contribuit cu nouă pase decisive la echipa din Serie A. Manchester United a plătit 42,5 milioane de euro italienilor pentru transferul lui Zirkzee.

”Manchester United se bucură să confirme faptul că Joshua Zirkzee s-a alăturat clubului. Atacantul olandez a semnat un contract valabil până în iunie 2029 cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon.

Zirkzee, jucătorul U-23 al sezonului 2023/24 din Serie A, a fost cel mai bun marcator al celor de la Bologna în ultimul sezon și și-a ajutat echipa să se califice pentru UEFA Champions League.

Internaționalul olandez de 23 de ani a câștigat șase trofee în timpul petrecut cu Bayern Munchen”, a fost anunțul lui Manchester United.

Declarațiile lui Joshua Zirkzee după ce a semnat cu Manchester United

Joshua Zirkzee a oferit și primele declarații după ce a semnat cu Manchester United. Fotbalistul a vorbit despre onoarea de a fi jucătorul lui Manchester United și a transmis că vrea să aibă un impact imediat la gruparea ”Diavolilor Roșii”.

”Am discutat cu antrenorul și cu cei din conducerea clubului și am înțeles cât de frumos poate fi viitorul aici. Abia aștept să îmi fac treaba și să am succes alături de Manchester United.

Sunt un jucător care întotdeauna s-a dedicat total pentru a câștiga. Sunt pregătit pentru această provocare, să ating un alt nivel în cariera mea și să câștig mai multe trofee.

Este un privilegiu să mă alătur unui club uriaș. Acum trebuie să iau o pauză scurtă după ce am fost alături de echipa națională, dar mă voi întoarce și voi pregătit să am un impact imediat”, a spus fotbalistul pentru site-ul oficial al clubului.