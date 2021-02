Nici in Liga 3 nu vezi asa ceva! Gafa MONSTRUOASA a lui Alisson, Liverpool a fost din nou BATUTA: 3 goluri in 7 minute! Faza care face inconjurul lumii

Criza lui Liverpool continua!

Dupa ce a condus-o pe Leicester in deplasare cu 1-0, Liverpool a fost invinsa cu 3-1! Salah a deschis scorul in minutul 67. Atunci a inceput nebunia. Maddison a egalat in minutul 78, apoi Vardy (81) si Barnes (85) au punctat deciziv pentru Leicester. Cele 7 minute blestemate pentru echipa lui Klopp au inceput cu o faza controversata. VAR-ul a intervenit de doua ori: mai intai a hotarat ca un fault e in afara careului si ca nu se impune penalty pentru Leicester, apoi a validat reusita lui Maddison, desi Amartey era intr-o pozitie suspecta de offside. Totul s-a decis la milimetru!

Golul lui Vardy a fost si el complet nebun! Alisson si Kabak s-au incurcat in afara careului, iar mingea a sarit la Vardy, care a inscris fara probleme.



Aí Alisson kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

