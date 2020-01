NEBUNIEEEE! Au inceput sa URLE de bucurie in fata camerei dupa MECIUL VIETII! Liverpool, EGALATA in 10 minute de la 2-0 de o echipa din Liga a 3-a! VIDEO

Liverpool parea ca nu va avea nicio problema contra echipei de pe locul 16 din liga a 3-a dupa ce a marcat de doua ori. Curtis Jones, pustiul care a inscris fabulos in derby-ul cu Everton din turul precedent, si autogolul lui Love au adus-o pe campioana Europei intr-o pozitie comfortabila. N-a fost insa tot! Dubla lui Cummings a impins calificarea la rejucare! Atacantul a marcat intai din penalty, in minutul 65, apoi a reusit sa egaleze, cu un sfert de ora inainte de finalul partidei.

Liverpool a folosit mai multe rezerve, dar chiar si asa i-a avut in teren pe Fabinho, Origi, Minamino, Lovren sau Matip, iar in final si pe Salah sau Firmino!

