Iese City din cursa pentru Haaland?! Guardiola se plange ca e sarac. :) Ce variante low cost are gigantul din Anglia pentru inlocuirea lui Aguero

Manchester City se va desparti la finalul acestui sezon de Kun Aguero, care va pleca liber de contract de la clubu pentru care a scris istorie.

In acest sezon, Aguero a prins doar 14 meciuri, marcand 3 goluri, fiind mai mult accidentat. In lipsa lui, titular a fost brazilianul Gabriel Jesus, care insa nu a impresionat. Atacantul de 23 de ani a reusit 12 goluri in 30 de meciuri, astfel ca speculatiile privind transferul unui superatacant la City i-au vizat in primul rand pe Halland sau Kane.

"Avem suficienti jucatori acum in prima echipa si avem si jucatori interesanti in academie, astfel ca exista o sansa buna, din cauza situatiei economice din lume, sa nu semnam un atacant in sezonul viitor" a declarat Pep Guardiola, conform SkySport.

Pe langa Jesus si Aguero, in prezent City il mai are, in prima echipa, pe atacantul Liam Delap, de 18 ani, care a marcat 3 goluri in cele 5 meciuri jucate in acest sezon pentru liderul din Premier League. O alta varianta ar putea fi germanul Lukas Nmecha. Varful de 22 de ani este imprumutat in acest sezon la Anderlecht, pentru care a evoluat 32 de partide, marcand 16 goluri.

Lukas a jucat recent si la Euro U21, fiind integralist in fiecare etapa. Nmecha a marcat cate un gol in duelurile cu Ungaria, respectiv Olanda. In meciul contra Romaniei, fotbalistul a ratat o lovitura de la 11 metri.