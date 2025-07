A lipsit de la înmormântarea lui Diogo Jota din cauza unei tragedii petrecute în familia sa: ”Nu am realizat ce s-a întâmplat!”

Fanii au venit din întreaga lume - dacă au reuşit să obţină bilete - pentru concertul Back to the Beginning, care a durat toată ziua, pe stadionul echipei de fotbal Aston Villa, la o aruncătură de băţ de casa copilăriei lui Ozzy.

Purtând un palton de piele şi o brăţară aurie cu numele său, Ozzy s-a ridicat de sub scenă în tronul său, în uralele uriaşe ale publicului.

Yungblud a făcut parte dintr-un alt supergrup a cărui distribuţie de muzicieni a inclus membri ai Megadeth, Faith No More şi Anthrax.

Printre artiştii mai tineri s-a numărat Yungblud, care a cântat unul dintre cele mai tandre cântece ale trupei Sabbath, Changes, lansat iniţial în 1972 şi pe care Ozzy l-a dus pe primul loc ca duet cu fiica sa Kelly în 2003.

O serie de supergrupuri pline de vedete l-au inclus pe Tyler, care a suferit probleme vocale grave în ultimii ani, revenind în formă ca parte a unei trupe care îi includea pe Ronnie Wood, Travis Barker de la Blink-182 şi Tom Morello de la Rage Against the Machine.

Apariţia Guns N' Roses a inclus un cover al piesei Never Say Die a trupei Sabbath din 1978, Axl Rose încheind cu strigătul: "Birmingham! Ozzy! Sabbath! Vă mulţumim!".

Back to the Beginning line-up: Metallica, Slayer, Guns N' Roses, Pantera, Gojira, Anthrax și mulți alții



Black Sabbath

Ozzy Osbourne solo

Metallica

Guns N' Roses

Slayer

Tool

Pantera

Supergrup incluzând Billy Corgan (Smashing Pumpkins), Ronnie Wood (The Rolling Stones), Steven Tyler (Aerosmith), Adam Jones (Tool), KK Downing (Judas Priest), Vernon Reid (Living Colour), Chad Smith (Red Hot Chili Peppers), Sammy Hagar (Van Halen), Tom Morello (Rage Against the Machine), Travis Barker (Blink-182) şi Tobias Forge (Ghost)

Drum-off - Chad Smith (Red Hot Chili Peppers), Travis Barker (Blink-182) şi Danny Carey (Tool)

Gojira

Alice in Chains

Anthrax

Supergrup incluzând Lizzy Hale (Halestorm), David Ellefson (Megadeth), Mike Bordin (Faith No More), David Draiman (Disturbed), Scott Ian (Anthrax), Yungblud şi Nuno Bettencourt (Extreme)

Lamb of God

Halestorm

Rival Sons

Mastodon