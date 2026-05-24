Toate meciurile din Premier League pot fi urmărite în direct pe VOYO.

Ce a spus Joao Palhinha după Tottenham - Everton

Mijlocașul Joao Palhinha a înscris unicul gol al meciului dintre Tottenham și Everton. Radu Drăgușin a fost introdus în prelungirile meciului decisiv din ultima etapă.

"Este o senzație incredibilă după un sezon foarte dificil. S-au întâmplat multe lucruri în acest sezon, dar astăzi am arătat ce putem face. După un sezon slab ca acesta, am demonstrat că suntem uniți ca echipă și am avut un sprijin extraordinar din partea fanilor.

Clubul va crește după acest sezon și știm ce trebuie să facem pe viitor. Este o mare plăcere să joc aici, cu un antrenor de top și colegi de echipă extraordinari. Trebuie să sărbătorim, chiar dacă nu am terminat pe poziția pe care o merită Tottenham", a declarat Joao Palhinha, citat de BBC.

Drăgușin rămâne în Premier League, Tottenham s-a salvat în ultima etapă

Tottenham a tremurat serios pentru menținerea în Premier League. Echipa pregătită de Roberto De Zerbi, fost jucător la CFR Cluj, a câștigat duelul cu Everton din ultima etapă, scor 1-0.

Astfel, nu a mai contat rezulatul meciului West Ham - Leeds. Deși londonezii s-au impus și ei, scor 3-0, Tottenham a terminat campionatul deasupra locurilor retrogradabile. Prin urmare, fundașul român Radu Drăgușin și colegii săi au evitat căderea în Championship.

West Ham United revine în eșalonul secund după 14 sezoane consecutive petrecute în Premier League. "Ciocănarii" nu au mai evoluat în Championship din sezonul 2011/2012. Atunci au obținut promovarea în urma play-off-ului.

Tottenham a evitat retrogradarea, dar asta nu șterge cu buretele rezultatele dezastruoase din acest an. În sezonul trecut, Spurs a triumfat în finala UEFA Europa League și astfel și-a asigurat prezența în UEFA Champions League. Dar la numai un an distanță, echipa lui Drăgușin a fost la un pas să ajungă în liga secundă.