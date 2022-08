Mesajul lui Casemiro pentru Cristiano Ronaldo. Cei doi vor fi din nou colegi, la Manchester United

Manchester United l-a transferat pe Casemiro (30 de ani), mijlocașul lui Real Madrid, care a cucerit de cinci ori Liga Campionilor cu formația spaniolă.

Casemiro a semnat pe patru sezoane, având opțiune de prelungire pe încă unul, contractul fiind diferit față de cel propus de madrileni, până în 2025.

Conform cotidianului Marca, madrilenii vor încasa 70 de milioane de euro pentru transferul lui Casemiro, plus încă 15 milioane de euro bonusuri. Transferul este unul de pe urma căruia Real Madrid beneficiază, în contextul în care gruparea din capitala Spaniei a plătit 7.5 milioane în schimbul său în 2015, când l-a transferat de la Porto.

Mesajul lui Casemiro pentru Cristiano Ronaldo

Pe Old Trafford, mijlocașul brazilian se va regăsi cu un fost coleg de la Real Madrid, Cristiano Ronaldo. Chiar dacă își dorește să plece de la Manchester United, portughezul încă face parte din echipa lui ten Hag.

La conferința de presă pe care a susținut-o la plecarea de la Madrid, Casemiro a dezvăluit că încă nu a vorbit cu Ronaldo despre această mutare: "Nu am vorbit cu el, dar sunt entuziasmat să joc cu el. Sper să rămână că este unul dintre cei mai buni jucători din toate timpurile".

Casemiro, cu ochii în lacrimi la despărțirea de Real Madrid

Brazilianul a vorbit la conferința de presă, însă înainte să își înceapă discursul a izbucnit în lacrimi, nereușind să își stăpânească emoțiile.

"Voi încerca să vorbesc din inimă. Am câștigat multe titluri însă cel mai mare a fost când am ieșit să mă antrenez zilnic. Mulțumesc lui Dumnezeu că am câștigat titluri, însă cu ajutorul primit din partea familiei și a soției, care mi-a oferit doi copii prețioși. Să îți mulțumesc ție, domnule președinte. Vă mulțumesc tuturor.

Le mulțumesc coechipierilor mei, fără ei nu ar fi putut să se întâmple nimic. Însă nu pot să nu îi menționez pe doi: Modric și Kroos. M-am bucurat mult să joc fotbal cu ei. Cu siguranță că într-o zi mă voi întoarce pentru a ajuta clubul".