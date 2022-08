Mijlocașul brazilian va semna cu Manchester United, care plătește 70 de milioane de euro în schimbul său, plus încă 15 milioane de euro în bonusuri. În cursul zilei de luni, Real Madrid a organizat o ceremonie de despărțire pentru jucătorul care a câștigat 18 trofee în tricoul blanco.

În cadrul ceremoniei a vorbit Florentino Perez, președintele clubului, care l-a numit „legendă” pe brazilian, având doar cuvinte frumoase la adresa mijlocașului.

Discursul lui Florentino Perez despre Casemiro

„Mitul Real Madrid se construiește cu fotbaliști speciali care sunt capabili să se transforme în legende. Casemiro este una dintre marile noastre referințe, care ne-a dus la câștigarea a cinci trofee Champions League, pe lângă alte multe titluri. Mi-l amintesc pe acel tânăr care a ajuns la Castilla (n.r. echipa de tineret) la 20 de ani și îmi voi aminti cele 20 de minute extraordinare cu Dortmund. Ai ajuns cu determinarea de a-ți lăsa sufletul pentru a triumfa cu Real Madrid. Nu m-am gândit niciodată că va veni această zi.

Toți ne simțim mândri deoarece ai dat totul și ai luptat în fiecare meci ca și cum ar fi ultima partidă din viața ta. Îți mulțumim că ai fost aici și că te-ai comportat ca un părinte pentru cei tineri. Ai fost un exemplu de compromis și valori. Jucătorii văd în tine un exemplu de muncă și sacrificiu. Fanii simt afecțiune pentru tine pentru că ai oferit totul. Nu e ușor să pui capăt unui ciclu încheiat. E o mândrie pentru mine, ca președinte, dar și pentru fani”, a spus Florentino Perez în discursul său.

Casemiro, cu ochii în lacrimi la despărțirea de Real Madrid

Brazilianul a vorbit la conferința de presă, însă înainte să își înceapă discursul a izbucnit în lacrimi, nereușind să își stăpânească emoțiile.

„Voi încerca să vorbesc din inimă. Am câștigat multe titluri însă cel mai mare a fost când am ieșit să mă antrenez zilnic. Mulțumesc lui Dumnezeu că am câștigat titluri, însă cu ajutorul primit din partea familiei și a soției, care mi-a oferit doi copii prețioși. Să îți mulțumesc ție, domnule președinte. Vă mulțumesc tuturor.

Le mulțumesc coechipierilor mei, fără ei nu ar fi putut să se întâmple nimic. Însă nu pot să nu îi menționez pe doi: Modric și Kroos. M-am bucurat mult să joc fotbal cu ei. Cu siguranță că într-o zi mă voi întoarce pentru a ajuta clubul”.

Casemiro, 18 trofee cucerite la Real Madrid

Casemiro a fost legitimat la Real Madrid din 2013, după ce a fost transferat de la Sao Paulo, în schimbul sumei de 6 milioane de euro. Mijlocașul a strâns până acum pentru gruparea de pe Santiago Bernabeu 336 de meciuri și 31 de goluri, dar și 18 trofee. Printre care se numără cinci titluri UEFA Champions League, trei titluri în La Liga și trei Supercupe ale Europei.