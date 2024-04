”Cormoranii” l-au adus în iulie 2023 în Merseyside pe Alexis Mac Allister, campion mondial cu naționala Argentinei, care a ajuns în Premier League cu patru ani înainte de transferul său la Liverpool, la Brighton & Hove Albion.

Formația dirijată de Jurgen Klopp a plătit nu mai puțin de 42 de milioane de euro pentru serviciile fotbalistului cotat atunci la 65 de milioane. Acum, Mac Allister este estimat la 70 de milioane de site-urile de specialitate.

Englezii anunță cine este ”transferul anului”

Britanicii de la GOAL au scris despre fotbalistul de pe ”Anfield” și au titrat într-un articol publicat la miezul nopții: ”Alexis Mac Allister: Achiziția de chilipir pentru 35 de milioane de lire sterline de la Liverpool este transferul sezonului”.

Alexis Mac Allister a bifat 25 de apariții în Premier League (patru goluri, cinci assist-uri), patru prezențe în Europa League (un gol, două assist-uri), trei meciuri în FA Cup (un gol, zero assist-uri) și patru partide în Carabao Cup (zero goluri, zero assist-uri).

”Fotbalistul nu a avut nicio problemă să se instaleze la noile împrejurări. S-a înțeles din prima cu sud-americanii de la Liverpool și s-a alăturat întregului”, au mai scris jurnaliștii sursei anterior menționate.

Liverpool, în campionat

După 30 de etape disputate în eșalonul de elită al Angliei, Liverpool se află pe locul doi cu 70 de puncte, la egalitate cu Manchester City (locul trei) și la o lungime în spatele lui Arsenal (primul loc). Ambele au însă un meci în plus.

În consecință, echipa pregătită de Jurgen Klopp a înregistrat 21 de victorii, șapte rezultate de egalitate și două înfrângeri