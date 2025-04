Este vorba despre argentinianul Alexis Mac Allister, care i-ar putea părăsi și el pe ”Cormorani” la finalul sezonului.

Alexis Mac Allister a vorbit despre un posibil transfer la Real Madrid

Mac Allister a fost întrebat de către reporterii argentinieni despre zvonurile apărute cu privire la un posibil transfer la Real Madrid.

Chiar dacă nici nu a confirmat, nici nu a infirmat ipoteza unui transfer, Mac Allister s-a declarat mulțumit la Liverpool și a lăsat să se înțeleagă faptul că nu își dorește să plece de pe Anfield.

”Am citit zvonurile, știrile ajung la mine, dar cel mai important lucru este prezentul. Oricât de mult m-ar iubi clubul, dacă voi juca slab în acest weekend, își vor pierde interesul.

Mă simt bine la Liverpool și nu am nevoie de nimic. Respect mult clubul și nu cred că e nevoie să vorbim despre alte echipe. Este precum o familie. Totul se rezumă la o singură frază: You’ll never walk alone (n.r. imnul lui Liverpool)”, a spus Alexis Mac Allister, conform Mundo Deportivo.