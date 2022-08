Manchester United a bătut palma pentru încă un transfer! Un internațional francez semnează

În această vară, la Manchester United au sosit până acum doar mijlocașul Christian Eriksen și fundașii Lisandro Martinez și Tyrell Malacia.

După începutul neconvingător de sezon, Manchester United forțează transferul lui Adrien Rabiot (27 de ani), mijlocașul lui Juventus, care mai are un singur an de contract cu formația din Serie A.

Daily Mail și jurnalistul Fabrizio Romano anunță că cele două cluburi au bătut palma, iar Manchester United trebuie să ajungă acum la un acord și cu mijlocașul francez. Pubicația britanică scrie că transferul ar urma să se facă în schimbul sumei de 15 milioane de lire sterline (aproape 18 milioane de euro).

Adrien Rabiot, crescut la Paris Saint-Germain, a mai jucat la Toulouse, iar din 2019 evoluează pentru Juventus. În sezonul trecut, francezul a evpluat în 45 de meciuri și a oferit două pase decisive.

Mijlocașul central este un jucător important și pentru naționala Franței, unde a evoluat până acum în 29 de meciuri și a marcat două goluri.

Manchester United and Juventus are ready to complete Adrien Rabiot deal as agreement has been reached on Monday - but personal terms are still in discussion. ???????? #MUFC

Talks ongoing between Veronique Rabiot and Man Utd, after direct call between ten Hag & Adrien yesterday. pic.twitter.com/yRzJa5fgtP