Manchester City își pierde căpitanul! A anunțat că pleacă și l-a lăsat mască pe Guardiola: "Wow, nu știam!"

Fernandinho, care va împlini 37 de ani în luna mai, a participat la conferința de presă de dinaintea jocului, iar brazilianul a fost întrebat dacă își va prelungi contractul scadent în această vară: "Nu, nu cred că o voi face", a răspuns mijlocașul defensiv.

Fotbalistul transferat în 2013 de Manchester City, de la Șahtior Donețk, pentru 40 de milioane de euro, recunoaște că își dorește să joace mai mult și are de gând să semneze cu o echipă din Brazilia în vară.

"Da, îmi doresc să joc. Mă voi întoarce în Brazilia, cu siguranță. Am luat această decizie alături de familie, iar asta este cel mai important pentru mine", a spus Fernandinho, citat de Daily Mail.

Fernandinho și-a prelungit ultima oară contractul cu Manchester City în iunie 2021, pentru încă un sezon. Brazilianul a jucat în 23 de meciuri din actuala stagiune, însă a fost titular în doar 12 dintre acestea.

Întrebat la conferința de presă când a aflat de hotărârea lui Fernandinho, Guardiola a fost foarte surprins: "Wow, nu știam! Tu mi-ai dat informația acum. Vom vedea ce se va întâmpla la finalul sezonului. Fernandinho este un jucător foarte important pentru mine, am mai spus-o. Voi discuta cu el".

