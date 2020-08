BREAKING NEWS | Manchester City, hotarata sa obtina TRANSFERUL SECOLULUI! Ce suma FABULOASA vor sa plateasca seicii pentru Messi!

Messi pare sa fie tot mai aproape de un transfer in Premier League.

Argentinianul nu mai vrea sa ramana la Barcelona, iar presa din toata lumea scrie ca Manchester City se pregateste pentru aducerea sa.

Clubul de pe Etihad este favorit sa-i obtina semnatura, tinand cont de relatia dintre Messi si Pep Guardiola. De altfel, cei doi au vorbit deja la telefon, iar potrivit jurnalistilor de la Cadena Ser englezii l-au anuntat pe fotbalist ca vor face totul pentru a-l transfera.

Manchester City have informed Messi that they are going to try and sign him. [cadena ser] pic.twitter.com/WaEgRHrwVv — barcacentre (@barcacentre) August 27, 2020

Suma pe care sunt dispusi sa o investeasca este uriasa. Potrivit The Telegraph, Messi i-ar putea costa pe oficialii lui Manchester City 560 de milioane de euro, adica jumatate de miliard de lire sterline.

Lionel Messi could cost Manchester City half a billion pounds if they go ahead with what would be the biggest signing in Premier League history before the start of the season. (Source: Daily Telegraph) pic.twitter.com/o1HR8WYtoU — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 27, 2020

Daca s-ar concretiza, acesta ar fi cel mai scump transfer din istoria fotbalului, detronandu-l cu mult pe cel al lui Neymar, care a fost cumparat de PSG pentru 220 de milioane de euro.

Englezii au planuri mari cu Messi. City i-a pregatit argentinianului un contract pe termen lung, conform caruia dupa 3 ani petrecuti in Premier League, fotbalistul ar urma sa ajunga in MLS, la New York City FC, clubul partener al englezilor.