Fotbalistul de la Liverpool s-a accidentat în returul sferturilor UEFA Champions League cu PSG (0-2). După o jumătate de oră de joc pe Anfield, Ekitike a suferit o ruptură a tendonului lui Ahile de la piciorul drept.

Francezul va rata finalul de sezon din Premier League, dar și Campionatul Mondial din 2026! Turneul final e găzduit de Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada.

Liverpool s-a mișcat repede și i-a găsit înlocuitor lui Ekitike după accidentarea dură a fotbalistului

Având în vedere că Ekitike va sta mult timp în afara terenului, Liverpool cercetează piața pentru un înlocuitor al francezului transferat în vară la Liverpool.

Unul dintre ultimele nume apărute în vizorul ”cormoranilor” e Jarrod Bowen, atacantul lateral al celor de la West Ham care este cotat la 35 de milioane de euro de site-urile de specialitate.

Fichajes.com scrie că Liverpool va fi nevoită însă să facă o ”cheltuială mare” pentru serviciile lui Jarrod Bowen, chiar dacă West Ham va retrograda la finele actualei stagiuni din eșalonul de elită al Angliei.

”Ciocănarii” sunt pe locul 17 cu 32 de puncte, deasupra celor de la Tottenham, care ocupă locul 18 cu 30 de puncte. West Ham a bifat opt victorii, opt remize și 16 eșecuri până acum în Premier League.

Cifrele lui Bowen

West Ham: 274 meciuri jucate, 84 goluri înscrise, 60 pase decisive

Hull City: 131 meciuri jucate, 54 goluri înscrise, 14 pase decisive

Hereford United: 8 meciuri jucate, 1 gol înscris, 1 pasă decisivă

Reacția lui Hugo Ekitike după ce s-a ”rupt” și a aflat că va rata CM 2026

Într-o postare publicată pe rețelele social media, Hugo Ekitike s-a arătat recunoscător de încurajările primite de la suporterii lui Liverpool, celebri pentru afecțiunea pe care o au pentru jucătorii ”cormoraniilor”.

”Este greu, poate chiar nedrept… dar sunt recunoscător că mi se întâmplă aici, printre voi. Nu sunt singur. Forța și dragostea voastră vor fi motorul meu. Ne revedem curând, Anfield”, a scris Hugo Ekitike pe Instagram.