Liverpool s-a confruntat cu Crystal Palace în deplasare, în etapa cu numărul 25 din Premier League, dar elevii lui Jurgen Klopp nu au putut să șteargă măcelul de pe Anfield, când Real Madrid a dat de pământ cu „cormoranii”, scor 5-2.

Liverpool încă nu și-a revenit din șocul cu Real Madrid. Jurgen Klopp: „Știu că nimeni nu vrea să audă asta”

Nu s-a marcat niciun gol pe Selhurst Park, iar Liverpool (36 de puncte), cu un meci în minus, se situează la opt puncte diferență de locul patru din campionat, ocupat de Tottenham Hotspur (42 de puncte).

După meci, Jurgen Klopp a evidențiat faptul că punctul obținut în deplasare la Crystal Palace este în regulă. De asemenea, tehnicianul a precizat că echipa s-a apărat mult mai bine față de cum a făcut-o cu Real Madrid.

„Știu că nimeni nu vrea să audă asta, dar e un meci tipic la Crystal Palace. Marea diferență pentru noi e că de cele mai multe ori reușim să înscriem o dată sau de două ori când avem ocazii multe. Nu am făcut asta. În cele din urmă, e un punct obținut în deplasare și e ok, nu grozav, dar e ok.

Trebuie să ai mare grijă să nu încasezi. Noi am făcut asta (n.r. cu Real Madrid). Golul trei al lui Real Madrid a fost bun, dar măcar ne-am putut pregăti mai bine, pentru că am avut cu Crystal două situații similare și ne-am apărat mult mai bine”, a spus Jurgen Klopp, citat de Sky Sports.

Liverpool - Real Madrid 2-5

Partida a început cum nu se putea mai bine pentru „cormorani”. Darwin Nunez a înscris o bijuterie de gol cu călcâiul în minutul patru, iar Mohamed Salah a majorat diferența după o eroară colosală făcută de Thibaut Courtois în minutul 14.

Ulterior, Vinicius Junior a plasat un șut la colțul lung și l-a învins pe Alisson în minutul 21. Portarul lui Liverpool a gafat 15 minute mai târziu în fața aceluiași brazilian, când a trimis o minge direct în picioarele acestuia, iar balonul a sărit în poartă și tabela a indicat 2-0.

În partea a doua a meciului, Real Madrid a început recitalul. Mai întâi, Eder Militao a pus gruparea „blanco” în avantaj în minutul 47. Karim Benzema a dus scorul la 4-2 în minutul 55, iar francezul și-a mai trecut în cont un gol în meciul de pe Anfield în minutul 67.

Real Madrid pleacă cu prima șansă în retur, când Liverpool va face deplasarea pe „Santiago Bernabeu” pe 15 martie. Meciul va fi LIVE TEXT și pe www.sport.ro de la ora 22:00!