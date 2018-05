"Karius e un CLOVN!" Fanii lui Liverpool s-au intors impotriva portarului dupa ce a facut cadou doua goluri in finala UCL! VIDEO

Real Madrid a castigat Champions League pentru a treia oara la rand, 3-1 cu Liverpool in finala de la Kiev.

Madrilenii s-au impus cu largul concurs al portarului englezilor, neamtul Karius, omul adus de Jurgen Klopp la Liverpool sa rezolve problemele echipei din poarta.

Karius a esuat complet insa in finala Champions League, chiar atunci cand echipa avea mai multa nevoie. El i-a facut cadou mingea lui Benzema la deschiderea de scor, iar apoi a scapat mingea in poarta la sutul de 3-1 al lui Gareth Bale. A doua reusita incasata de Liverpool la Kiev a fost o bijuterie marca Bale, foarfeca pe spate.



"Karius e un clovn", scriu fanii pe Twitter.

"Candva era comparat cu David de Gea" si "Un stalp e mai bun decat Karius in poarta!", sunt cateva din atacurile fanilor englezi, dezamagiti de prestatia portarului lor.

I dont know who will be better....KARIUS or Eletric Pole in goal for Liverpool pic.twitter.com/7rkO0yOPBZ