Liverpool, gata să facă cel mai scump transfer din istorie! 100 de milioane de euro pentru jucătorul care a impresionat în acest sezon

Liverpool a ajuns la un acord cu Benfica pentru transferul starului Darwin Nunez (22 ani), informează publicația The Athletic. În cursul săptămânii trecute au apărut informații conform cărora oficialii „cormoranilor” ar fi început negocierile cu clubul portughez, iar acum totul pare să se concretizeze.

Oficialii Benficăi au lăsat clar de înțeles că Liverpool trebuie să își doboare suma record de transferuri pentru a-l lua pe Nunez, lusitanii fiind dispuși să îl lase să plece pe o sumă ce atinge 100 de milioane de euro.

Conform jurnalistului italian Niolo Schira, mutarea lui Darwin Nunez de la Benfica la FC Liverpool este ca și rezolvată. Transferul se va face la 80 de milioane de euro plus încă 20 de milioane de euro sub formă de bonusuri, atacantul uruguayan urmând să semneze un contract valabil până în 2027. În cazul în care se concretizează, Liverpool va bifa cel mai scump transfer din istorie.

???? Done Deal and confirmed! Darwin #Nunez to #Liverpool from #Benfica for €80M + 20M as bonuses. Contract until 2027 (€8M/year). #transfers #LFC https://t.co/tTaGrAgpJQ