Liverpool este mai aproape ca niciodata de primul titlu dupa 30 de ani, iar Gerrard le da o SUPER idee suporterilor! "Trebuie sa se apuce sa o construiasca"

Liverpool este extrem de aproape de primul titlu din Premier League dupa 30 de ani de asteptare.

Liverpool a fost readusa la viata Jurgen Klopp, antrenorul german care a facut minuni si la Borussia Dortmund. De la venirea sa, Liverpool a castigat peste 60% din meciurile disputate.

Steven Gerrard, o adevarata emblema la "Cormorani" chiar daca nu a reusit sa le implineasca visul, le da o super idee suporterilor. O statuie pentru Jurgen Klopp, in cazul in care nu se intampla vreo minune, iar echipa sa rateze titlul.

"Cand Jurgen a preluat-o pe Liverpool, nu era nici pe departe cea mai buna echipa din Anglia, nici macar in primele 4. Iar acum a adus al saselea trofeu de Liga Campionilor pe Anfield si primul titlu dupa 30 de ani... Eu cred ca Jurgen ar trebui omagiat de pe acum. In fotbal asteptam pea mult, chiar spre batranete, ca sa acordam meritul care li se cuvine unor antrenori.

Eu cred ca patronii lui Liverpool nu vor astepta atat de mult. Cand Jurgen va aduce titlul pe Anfield Road, eu cred ca ei ar trebui deja sa inceapa sa ii construiasca o statuie!", a spus Steven Gerrard.

Premier League revine miercuri dupa o pauza de trei luni. Liverpool are 25 de puncte peste Manchester City, care are de jucat o restatnta, insa este aproape imposibil sa ii mai ajunga pe baietii lui Klopp. De doar doua victorii in ultimele noua etape mai au nevoie "Cormoranii" pentru a devenit matematic campioni.