Liverpool - Aston Villa, LIVE pe VOYO de la 22:00. 4 eșecuri consecutive vs. 4 victorii consecutive

Liverpool se află în plină criză după eșecurile pe bandă rulantă din ultima perioadă. Trupa lui Arne Slot are patru înfrângeri consecutive în Premier League, la care se mai adaugă meciurile pierdute din Champions League sau Cupa Ligii Angliei.



În ciuda celor patru eșecuri consecutive, Liverpool se află pe locul 7, cu 15 puncte, la egalitate cu adversara de sâmbătă seară, Aston Villa. Trupa lui Unai Emery se află la polul opus, cu patru victorii consecutive.

Aston Villa vine după victoria mare împotriva lui Manchester City, scor 1-0. Matty Cash a fost unicul marcator al duelului de pe Villa Park, iar după meci a semnat prelungirea contractului.

