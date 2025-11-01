Liverpool - Aston Villa, LIVE pe VOYO de la 22:00. 4 eșecuri consecutive vs. 4 victorii consecutive

Liverpool - Aston Villa, LIVE pe VOYO de la 22:00. 4 eșecuri consecutive vs. 4 victorii consecutive Premier League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Liverpool primește vizita lui Aston Villa, diseară, de la ora 22:00, în cadrul rundei a zecea din Premier League. Meciul de pe Anfield va fi transmis în direct de VOYO.

TAGS:
LiverpoolAston Villa
Din articol

Liverpool - Aston Villa, LIVE pe VOYO de la 22:00

Liverpool se află în plină criză după eșecurile pe bandă rulantă din ultima perioadă. Trupa lui Arne Slot are patru înfrângeri consecutive în Premier League, la care se mai adaugă meciurile pierdute din Champions League sau Cupa Ligii Angliei.

În ciuda celor patru eșecuri consecutive, Liverpool se află pe locul 7, cu 15 puncte, la egalitate cu adversara de sâmbătă seară, Aston Villa. Trupa lui Unai Emery se află la polul opus, cu patru victorii consecutive.

Aston Villa vine după victoria mare împotriva lui Manchester City, scor 1-0. Matty Cash a fost unicul marcator al duelului de pe Villa Park, iar după meci a semnat prelungirea contractului.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Explozie puternică urmată de incendiu într-un bloc din Timișoara. Un bărbat rănit grav, zeci de persoane evacuate
Explozie puternică urmată de incendiu &icirc;ntr-un bloc din Timișoara. Un bărbat rănit grav, zeci de persoane evacuate
ULTIMELE STIRI
Un analist olandez a dat verdictul pentru Dennis Man: &rdquo;E bine că s-a accidentat!&rdquo;
Un analist olandez a dat verdictul pentru Dennis Man: ”E bine că s-a accidentat!”
Știe cum a &icirc;nvins-o Dinamo pe CFR Cluj: &rdquo;Prin asta a făcut diferența Kopic&rdquo;
Știe cum a învins-o Dinamo pe CFR Cluj: ”Prin asta a făcut diferența Kopic”
Italienii pl&acirc;ng după Dennis Man, fostul jucător al Parmei, care strălucește &icirc;n Olanda: Trăiește un moment de aur
Italienii plâng după Dennis Man, fostul jucător al Parmei, care strălucește în Olanda: "Trăiește un moment de aur"
Victor Pițurcă e impresionat de o echipă din Superligă: &rdquo;Au lot bun&rdquo;
Victor Pițurcă e impresionat de o echipă din Superligă: ”Au lot bun”
Ce se &icirc;nt&acirc;mplă cu Horațiu Moldovan?! Spaniolii au verdictul
Ce se întâmplă cu Horațiu Moldovan?! Spaniolii au verdictul
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Măiestrie! Reacția olandezilor după recitalul lui Dennis Man la PSV: assist superb și gol de magician

"Măiestrie!" Reacția olandezilor după recitalul lui Dennis Man la PSV: assist superb și gol de magician

Dinamo - CFR Cluj 2-1 | Remontada senzațională a echipei lui Kopic! &bdquo;C&acirc;inii&rdquo; au dat lovitura &icirc;n ultimele minute

Dinamo - CFR Cluj 2-1 | Remontada senzațională a echipei lui Kopic! „Câinii” au dat lovitura în ultimele minute

Coman, out: antrenorul care nu-l suportă deloc i-a dat o dublă lovitură

Coman, out: antrenorul care nu-l suportă deloc i-a dat o dublă lovitură

Louis Munteanu, mitraliat după ce a plecat de la interviu: Pl&acirc;ngi unde vrei, dar nu aici!

Louis Munteanu, mitraliat după ce a plecat de la interviu: "Plângi unde vrei, dar nu aici!"

Variantă nouă de transfer pentru Denis Alibec, din iarnă: Mult mai bun acolo! Poate ăsta e locul lui

Variantă nouă de transfer pentru Denis Alibec, din iarnă: "Mult mai bun acolo! Poate ăsta e locul lui"

Man, aproape de perfecțiune: nota sa, după &icirc;ncă un meci &icirc;nc&acirc;ntător pentru PSV

Man, aproape de perfecțiune: nota sa, după încă un meci încântător pentru PSV



Recomandarile redactiei
Un analist olandez a dat verdictul pentru Dennis Man: &rdquo;E bine că s-a accidentat!&rdquo;
Un analist olandez a dat verdictul pentru Dennis Man: ”E bine că s-a accidentat!”
Italienii pl&acirc;ng după Dennis Man, fostul jucător al Parmei, care strălucește &icirc;n Olanda: Trăiește un moment de aur
Italienii plâng după Dennis Man, fostul jucător al Parmei, care strălucește în Olanda: "Trăiește un moment de aur"
Știe cum a &icirc;nvins-o Dinamo pe CFR Cluj: &rdquo;Prin asta a făcut diferența Kopic&rdquo;
Știe cum a învins-o Dinamo pe CFR Cluj: ”Prin asta a făcut diferența Kopic”
Victor Pițurcă e impresionat de o echipă din Superligă: &rdquo;Au lot bun&rdquo;
Victor Pițurcă e impresionat de o echipă din Superligă: ”Au lot bun”
Insider &icirc;n baza piramidei. Cum luptă un antrenor de box să-și facă pugiliștii campioni ai Rom&acirc;niei. Interviu-fulger cu Octavian Stoica Geolgău
Insider în baza piramidei. Cum luptă un antrenor de box să-și facă pugiliștii campioni ai României. Interviu-fulger cu Octavian Stoica "Geolgău"
Alte subiecte de interes
Liverpool trece pe modul low cost . Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
Liverpool trece pe modul "low cost". Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
Mohamed Salah pleacă de la Liverpool!
Mohamed Salah pleacă de la Liverpool!
Joao Felix a plecat spre aeroport! Fanii sunt convinși că urmează transferul
Joao Felix a plecat spre aeroport! Fanii sunt convinși că urmează transferul
A prins un transfer de senzație &icirc;nainte de Rom&acirc;nia - Olanda! S-au plătit 44,5 milioane de euro
A prins un transfer de senzație înainte de România - Olanda! S-au plătit 44,5 milioane de euro
CITESTE SI
Explozie puternică urmată de incendiu &icirc;ntr-un bloc din Timișoara. Un bărbat rănit grav, zeci de persoane evacuate

stirileprotv Explozie puternică urmată de incendiu într-un bloc din Timișoara. Un bărbat rănit grav, zeci de persoane evacuate

Ioana Grama, &icirc;n ipostaze &icirc;ndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

Cinci lucruri despre salariul minim. Ce spun datele, ce e negociabil și ce e doar discurs politic

stirileprotv Cinci lucruri despre salariul minim. Ce spun datele, ce e negociabil și ce e doar discurs politic

Cele mai spectaculoase ținute de Halloween. Celebritățile au purtat costume inspirate din film și muzică | GALERIE FOTO

stirileprotv Cele mai spectaculoase ținute de Halloween. Celebritățile au purtat costume inspirate din film și muzică | GALERIE FOTO

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!